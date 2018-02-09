«أوليمبوس» تطلق كاميرا جديدة متغيرة العدسة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أوليمبوس عن توسيع باقة كاميراتها متغيرة العدسة من سلسلة Pen من خلال طرح الموديل الأساسي E-PL9 الجديد.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديد تمتاز بمستشعر Micro Four Thirds يعمل بدقة 16 ميغابيكسل مع وظيفة تثبيت الصورة.

وتروج شركة أوليمبوس للكاميرا Pen E-PL9 الجديدة من خلال إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة Full HD أو بتقنية 4K، وتعمل الشاشة اللمسية قياس 3 بوصة والقابلة للإمالة على سهولة استعمال الكاميرا، والتي يمكن استعمالها أيضا عن طريق الهواتف الذكية.

ولكي يتمكن المصور من التقاط صور البورتيريه وصور السيلفي بسهولة، فإنه يمكن طي الشاشة إلى أسفل بمقدار 180 درجة، وتشتمل كاميرا أوليمبوس Pen E-PL9 الجديدة على العديد من التقنيات المتطورة مثل شبكة WLAN اللاسلكية، وتقنية البلوتوث منخفض الطاقة، بالإضافة إلى فلاش قابل للتركيب.

وتتوافر كاميرا أوليمبوس Pen E-PL9 الجديدة باللون الأسود والفضي أو البني والفضي أو الأبيض والفضي، ولا يتعدى وزن جسم الكاميرا مع البطارية وبطاقة الذاكرة 380 غراماً، ومن المقرر إطلاقها في الأسواق العالمية بدءاً من منتصف مارس المقبل.