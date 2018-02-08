شاهد.. بطاقة الهوية الوطنية للأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز

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تشارك الأحوال المدنية في مهرجان الجنادرية 32 هذا العام، بالعديد من الوثائق التاريخية، جاء أبرزها صورة النسخة الثالثة لبطاقة الهوية الوطنية للأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وتظهر الصورة كافة بيانات الهوية للأمير نايف بن عبدالعزيز، ومنها مكان وتاريخ ميلاده ورقم السجل المدني، حيث وُلد في الطائف عام 1353 فيما جاء آخر تاريخ انتهاء للبطاقة في السابع من ربيع الأول لعام 1436هـ .

يشار إلى أن الأحوال المدنية تستعرض في المهرجان مراحل تسلسل الوثائق الثبوتية، وعرض الأجهزة القديمة، وآلية أرشفة أساسات المواطنين وخدمات الأحوال للصم وضعاف السمع والخدمات المتنقلة والإلكترونية والنموذجية وغيرها.