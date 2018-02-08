المدينة.. لصوص يسرقون مدرسة ويتركون رسالة استفزازية لمديرها (صور)

تواصل – المدينة المنورة:

سرق لصوص إحدى المدارس جنوب المدينة المنورة، تاركين لمديرها رسالة استفزازية على الجدران قالوا له فيها “إنه سيتم القبض عليهم قريباً”.

وقال مدير الإعلام التربوي والمتحدث باسم تعليم المدينة، عمر البرناوي، ‘‘إن الحادثة وقعت في مدرسة عبادة بن الصامت التي تتبع لتعليم جنوب المدينة‘‘.

وأضاف البرناوي، أن الحادثة تمثلت في التخريب والتكسير لمحتويات بعض الغرف الإدارية والعبث بها والكتابات على الجدران، لافتاً إلى أن اللصوص قاموا بسرقة جهاز “اللاب توب” الخاص بمدير المدرسة، وفقا لـ”عكاظ”.

وقام اللصوص أيضا بالعبث وتكسير الأبواب والتجهيزات المكتبية، مبيناً أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة.