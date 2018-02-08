مقتل 6 قيادات حوثية بارزة في معارك الجوف باليمن

تواصل – فريق التحرير:

قُتل عدد من قيادات الميليشيات الحوثية البارزة في جبهة الجوف باليمن، خلال المعارك، التي نشبت أمس الخميس، في المحافظة مع قوات الجيش اليمني.

وفي التفاصيل، قتل القيادي الحوثي البارز، محسن محمد الغريبي، الملقب بـ “الرعوي”، ومعه 35 من ميليشيات الحوثيين، وكذلك القيادي ابو روح الله مشرف جبهة الجوف لدى الحوثيين، والقيادي ابو مرتضي مسؤل كتيبة المهندسين للحوثيين في جبهة الجوف، والقيادي ابو جهاد الحمزي مشرف الأمن الوقائي للحوثيين في الجوف، وأبو علي الأعوج مدير مكتب مديرية خب الشعف لدى الحوثيين، والقيادي فهد أحمد المزروعي.

وكان الجيش اليمني قد تصدى، أمس الخميس، لهجوم نفذه الحوثيون على برط العنان في محافظة الجوف، مدعوما بطيران التحالف العربي.

واستهدفت غارات التحالف العربي ثلاثة تشكيلات عسكرية تابعة للحوثيين، ودمر التحالف أيضاً مضاد طائرات حاولت الميليشيات استخدامه في استهداف مقاتلة للتحالف.

ودمر التحالف صباح الخميس مركبات وآليات عسكرية حوثية في محافظة الجوف، كانت في طريقها إلى إمداد الجبهات التي تسيطر عليها الميليشيات.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني رصد تلك المركبات العسكرية التي كانت تحمل أعيرة نارية وإمدادات لعناصر الحوثيين، تتجه نحو تبة المهاشمة إحدى التباب التي استعادها الجيش الوطني بدعم التحالف، وفقا للعربية نت.

وفي صعدة استهدفت مدفعيات التحالف مواقع للحوثيين في وادي العطفين، كما قتل الجيش الوطني 8 عناصر من الحوثيين، حاولوا التسلل إلى سلسلة جبال عليب، التي سيطر عليها الجيش الوطني مؤخراً.