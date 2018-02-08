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عسير.. القبض على سائق سيارة مارس التفحيط بين المركبات

عسير.. القبض على سائق سيارة مارس التفحيط بين المركبات
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تواصل – فريق التحرير:

تتبع مرور عسير مقطع فيديو ظهر فيه سائق سيارة من نوع “جيب” وهو يمارس التفحيط والمراوغة بشكل خطر بين السيارات، وبعد معرفة هويته تم إلقاء القبض عليه.

وأوضحت المديرية العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تتبعت مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد سيارة يمارس التفحيط بين المركبات، مشيرة إلى أنّ “مرور عسير” تمكن من التعرف على قائد المركبة وضبطه وحجز المركبة، وإحالة أوراقه إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه؛ لخطورة ما قام به على مستخدمي الطريق.

وشددت المديرية العامة للمرور، أنها لن تتوانى في تطبيق النظام بكل حزم ضد كل من يخالف قواعد السير على الطرق.

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