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وفاة شاب وإصابة 3 جراء تصادم مركبتين في الباحة

وفاة شاب وإصابة 3 جراء تصادم مركبتين في الباحة
أرشيفية
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تواصل – فريق التحرير:

تُوفي شاب، وأُصِيبَ ثلاثة أشْخَاص آخرون، بعد تصادم مركبتين، أمس الخميس، بمحافظة الحجرة فِي مِنْطَقَة الْبَاحَة.

وقال المتحدث الرسمي بهَيْئَة الهلال الأحمر بمِنْطَقَة الْبَاحَة، عماد الزهراني، إن بَلَاغاً ورد لغرفة عمليات هَيْئَة الهلال الأحمر بالْبَاحَة “997 ” عن حادث اصطدام واشتعال النار بداخل المركبة فِي تمام الساعة 12:50 ظهر الخميس (8 فبراير 2018) على طريق الجرين بمحافظة الحجرة.

وبين الزهراني، أنه جرَى تَوْجِيه فرقتي إِسْعَاف من مركز إِسْعَاف الحجرة ومركز إِسْعَاف قلوة؛ حيث اتضح بعد وصولها للموقع وجود حَالَة متفحمة، بِالإِضَافَةِ إِلَى ثلاث إِصَابَات بحروق، أحدها من الدرجة الثَّانِية.

وأَضَافَ أن الفِرَق الإِسْعَافية قدمت العلاج لإِصَابَة أُخْرَى بسيطة جرى الكشف عليها والتعامل معها إِسْعَافياً بالموقع أيضاً، قبل نقل جميع المصابين لمُسْتَشْفَى قلوة العام بالتعاون مع فِرَق الإِسْعَاف للدفاع المَدَنِيّ.

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