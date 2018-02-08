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«قاعة التميز».. قصة شراكة مميزة بين رجل أعمال و«التعليم» بالدلم

«قاعة التميز».. قصة شراكة مميزة بين رجل أعمال و«التعليم» بالدلم
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تواصل – هبة حجاب:

كشف رجل الأَعْمَال خالد بن راشد الغانم، تفاصيل مبادرته “التميز” التي تم افتتاحها، أول أمس الأَرْبِعَاء، بإِدَارَة تعليم البنات بالدلم، بِرِعَايَةِ محافظ الدلم ثامر الشتوي، وحضور د. عبدالرحمن العبدالجبار، مدير تعلم الخرج، ود. محمد العسكر مدير تعلم الدلم.

يقول الغانم: “البداية كانت من رمضان الماضي حيث أخبرتني ابنتي التي تعمل فِي مكتب التعليم بالدلم أنهم فِي حاجة إِلَى تجهيز قاعة للمناسبات واقترحت مساهمتي فِي ذلك وأخذت الفكرة من د. هيا العليوي – مديرة البنات فِي محافظة الدلم”.

وَأَشَارَ إِلَى أن “القاعة مجهزة تجهيزاً كاملاً تقنياً، وللمعلومية يوجد بها أكثر من 100 كرسي ومجهزة لاستقبال كبار الشخصيات ومزودة بشاشات وصوتيات وشاشة عرض”.

وأَوْضَحَ أن “القاعة سيقام فيها كل ما يَحْتَاجه مجتمع التعليم النسائي فِي محافظ الدلم من دورات تدريبة وعلمية ومحاضرات وندوات واحتفالات لطالبات متميزات، أو معلمات، أو إداريات سواء متقاعدات أو فِي الخِدْمَة ولأغراض كثيرة أُخْرَى”.

وَأكَّدَ الغانم أن “القاعة بدأت فِي الاستخدام هذا الْيَوْم حيث شهدت احتفال وتكريم المتقاعدات بمحافظة الدلم “.

الوقف التعليمي فِي دوره للتأسيس

وعلق الغانم أن “القاعة تُعْتَبَر رمز للمشاركة الاجْتِمَاعِيّة فِي مجال التعليم، وأتبرع بهذه القاعة لإشعارهم بأننا معهم قلباً وقالباً وجسداً وروحاً  وكل ما نقدمه أقل حق لهم “.

وأَرْدَفَ أن “الدولة ليست بحاجة إِلَى هذه المبادرات التي يطلقها المجتمع، والهدف من الشراكة المجتمعية هو تعزيز وتقوية الروابط بين المواطن والوطن وهذا ما نرجو أن يتحقق فِي كل المبادرات التي يطلقها رجال الأَعْمَال بجميع المحافظات”.

وَشَدَّد الغانم على أهمية “الشراكة المجتمعية حيث الفرد فِي المجتمع يشارك بماله أو بكلمة أو بجهده لخدمة المجتمع، ويكون له دور فِي تنمية قدرات وتحقيق أهداف المجتمع “.

وأَرْدَفَ الغانم أن “الوقف التعليمي فِي وزارة التعليم فِي دوره للتأسيس بِنَاءً عَلَى كلام د. عبدالرحمن العبدالجبار مدير تعلم الخرج بحيث يستطيع المواطن المشاركة عن طريق وقف يكون ريعه لخدمة التعليم “.

وحول المبادرات والأفكار القادمة وتلك التي فِي طور التنفيذ قَالَ الغانم: “هناك مشروع جائزة التميز، وستكون الجائزة سنوية ومخصصة للرجال والنساء المتميزين اجْتِمَاعِيّاً”.

وَتَابَعَ: “المُبَادَرَة فِي انْتِظَار موافقة رسمية من وَزَارَة التعليم”.

واستطرد أن “فكرة جائزة التميز تم طرحها فِي اجتماع لرجال الأَعْمَال مُنْذُ ثلاث شهور، وتكفل د. عبدالرحمن بن سعد المفرج الحقباني بجائزة التفوق العلمي فِي محافظة الخرج”.

يقول الغانم: “من المبادرات الْجَارِي تنفيذها أَيْضاً وقف لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بمحافظة الدلم”.

وأكمل أن: “مساحة المكتب فوق الـ 3 آلاف كيلومتر مربع، وقد تم فتح المجال للشراكة المجتمعية لاكْتِمَال تجهيزه كاملاً”.

توجه الغانم بالشكر لمحافظ الدلم ثامر الشتوي؛ على رعايته وافتتاحه للقاعة، والدكتور عبدالرحمن العبدالجبار مدير تعليم الخرج، والدكتور محمد بن صالح العسكر مدير تعليم الدلم.

وأَضَافَ: “أشكر الدكتورة هيا العليوي مديرة تعليم البنات، ووفاء الدهمش على تَوْجِيههن وإِخْرَاج هذه القاعة بهذا التميز”.

وأكمل: “لا يفوتني أن أشكر المشرفات فِي الإِدَارَة على مشاركتهن فِي التَوْجِيه، كما نشكر صَحِيفَة تواصل على حرصها على مثل هذه المبادرات والشراكة المجتمعية التي لها دور فِي التنمية بمملكتنا الحبيبة”.

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