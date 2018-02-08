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تعاون بين «الأرصاد» و«مدني مكة» لتبادل المعلومات وتحديد المخاطر

تعاون بين «الأرصاد» و«مدني مكة» لتبادل المعلومات وتحديد المخاطر
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يوم أمس الأربعاء 21 جمادى الأول 1439هـ الموافق 7 فبراير 2018م، بمنطقة مكة المكرمة اجتماعاً مع المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة للتعاون المشترك لتبادل المعلومات الأرصادية والبيئية وتحديد المخاطر الناتجة عن الظواهر الجوية والبيئية بالمنطقة.

كما تضمن الاجتماع العملَ على وضع خارطة موحدة للمخاطر بالمنطقة، كذلك العمل على تحديد ضبط اتصال بين القطاعين وذلك من أجل جمع المعلومات التي سوف تساهم وتساعد في تنفيذ خطط الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة وفق مهام الهيئة والدفاع المدني من خلال خطط الطوارئ والحد ومن المخاطر.

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