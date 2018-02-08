«قياس»: مشروع جديد يُحدد مدى رضا الشباب عن حياتهم

تواصل – واس:

أطلق المركز الوطني للقياس “قياس” التابع لهيئة تقويم التعليم، مشروع مقياس “رضا الشباب عن حياتهم” بشكل مجاني، ضمن مسؤوليته المجتمعية لمساعدة الجهات التعليمية والمؤسسات المجتمعية على وضع البرامج الإرشادية.

ويهدف مقياس “رضا الشباب عن حياتهم” إلى مساعدة الطالب أو الطالبة على التعرف عن مستوى الرضا الشخصي عن جوانب محددة من الحياة، ومساعدتهم في تنمية ذواتهم من خلال معرفتهم بمستوى الرضا عن الحياة، إضافة إلى توفير مؤشرات للجهات التعليمية والمؤسسات التربوية للتعرف على مستوى رضا طلابها عن مختلف جوانب الحياة والاستفادة من المؤشرات لتطوير تلك الجهات من خلال توفير البيئة الجاذبة والمعززة للتعلم.

كما يهدف مشروع مقياس “رضا الشباب عن حياتهم ” إلى تمكين المدارس بشكل خاص والمؤسسات المجتمعية بشكل عام من وضع برامج إرشادية (علاجية وتشخيصية) وتصميم البرامج الوقائية المجتمعية على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتوفير أداة يمكن استخدامها في الأبحاث والدراسات للتعرف على العوامل ذات العلاقة برضا الشباب عن حياتهم والمؤثرات الأخرى.

يذكر أنه يمكن إجراء المقياس بشكل مجاني من خلال الدخول على رابط المشروع في الموقع الإلكتروني لقياس على الرابط: http://www.qiyas.org/ysl .