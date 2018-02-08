بالصور.. ضبط عمال بقالات بشهادات صحية مزورة في مكة

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تواصل – فريق التحرير:

نفَّذت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة عدداً من الجولات التفتيشية على محال التموينات والبقالات، أسفرت عن ضبط وإشعار العديد من محال التموينات بالمراجعة، لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإنذار وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

ومن أبرز التجاوزات وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية والتخزين في أماكن غير مخصصة، وتدني مستوى النظافة الشخصية والعامة، وكذلك وجود مواد غذائية يظهر عليها علامات التلف والفساد، ودمج المواد الغذائية مع الأدوية أو المنظفات وبيع مستحضرات طبية، وبودرة لعلاج التهابات اللثة في محال غير مخصصة لهذا النشاط، إضافة إلى ضبط عدد من العاملين دون شهادات صحية وآخرين بشهادات صحية مزورة تم استبعادهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

صرح بذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد بن عبدالله سندي، وقال إن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي في كافة الأحياء السكنية والأسواق بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك.

وأوضح أنه خلال الحملات التفتيشية تم التحفظ على أكثر من (160) من الكريمات والدهانات والأدوية غير المرخصة والحلويات مجهولة المصدر، و(19) جالون مياه غير مطابق للاشتراطات، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الغرامات على تلك المحال.

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