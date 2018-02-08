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«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

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سفير المملكة باليمن: 5 آلاف تأشيرة عمل شهرياً للمواطنين اليمنيين

سفير المملكة باليمن: 5 آلاف تأشيرة عمل شهرياً للمواطنين اليمنيين
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تواصل – الرياض

أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، أن المملكة العربية السعودية، هي الدولة الوحيدة التي تُصدر سفارتها في اليمن، تأشيرات عمل للأشقاء في اليمن وبمعدل ٥٠٠٠ تأشيرة عمل/ شهرياً.

جاء ذلك في تغريدة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال آل جابر: إن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، لا تقتصر على تقديم الغذاء والدواء، بل تتجاوزه بكثير لتشمل ٢ مليار دولار للبنك المركزي لتحسين سعر صرف الريال اليمني والاقتصاد اليمني، و١.٥ مليار لخطة الاستجابة الإنسانية وتوسعة المواني وتعبيد الطرق وخلق الوظائف؛ دعماً ومساعدة للأشقاء في اليمن.

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