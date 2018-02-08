مصادر: الإسكان تُطلق نظام «إيجار» الاثنين المقبل

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ذكرت مصادر أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق نظام “إيجار” يوم الاثنين المقبل، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وقالت المصادر: إن شبكة برنامج “إيجار” بدأت قبل نحو شهر تقريباً بشكل تجريبي في توثيق عقود الإيجار إلكترونياً، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن النظام سيوفر العديد من الخدمات التي ستسهم في تنظيم وتيسير الإجراءات بقطاع الإيجار.

وسيتيح نظام “إيجار” ربط المكاتب العقارية في المملكة بشبكة إلكترونية توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.

وكان عضو شبكة “إيجار” عبدالرحمن السماري قد ذكر أن وزارة الإسكان تعتزم فرض رسم سنوي بواقع 125 ريالاً على إيجار الوحدات السكنية خلال العام الحالي 2018، يدفعها الملاك، ويرتفع إلى 250 ريالاً خلال السنوات المقبلة.