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نواب بريطانيون يستجوبون «فيسبوك» و«تويتر» لتضليلهما الرأي العام

نواب بريطانيون يستجوبون «فيسبوك» و«تويتر» لتضليلهما الرأي العام
LONDON, ENGLAND - AUGUST 09: In this photo illustration, the logo for the Twitter social media network is projected onto a man on August 09, 2017 in London, England. With around 328 million users worldwide, Twitter has gone from a small start-up in for the public 2006 to a broadcast tool of politicians and corporations in 2017. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
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تواصل – سامر محمد:

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني، يصلون إلى واشنطن لاستجواب “فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” بشأن الأخبار الكاذبة وانتشار المعلومات المضللة على منصاتهم، في تحرك وصفته الصحيفة بالنادر.

وأشار خبراء إلى أن وصول هؤلاء النواب إلى الولايات المتحدة، لاستجواب شبكات التواصل الاجتماعي، دليل على أن بريطانيا تتعامل بجدية مع تلك القضية.

وتحدثت عن أن أعضاء لجنة الإعلام والثقافة في مجلس العموم البريطاني سيعقدون خلال ساعات جلسة استماع كجزء من مهمة تقصي حقائق لفهم كيفية تأثير حملات التضليل على الانتخابات والمجتمع البريطاني.

واعتبرت الصحيفة، أنها المرأة الأولى التي تقوم فيها لجنة من مجلس العموم البريطاني بجلسة استماع علنية وفي بث حي خارج المملكة المتحدة.

وذكرت أن جلسة الاستماع ستطالب مسؤولي “فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” بالكشف عن نطاق المعلومات المضللة على منصاتهم والحلول المتاحة لديهم للحد من انتشار الدعاية الكاذبة التي أثرت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك الحملة الرئاسية الأمريكية في 2016م، وسط اتهامات لروسيا باستخدام الدعاية والأخبار المضللة كسلاح بما يخدم مصالحها.

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