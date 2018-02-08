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هل تتحول «روح الإنسان» لطير بعد موته لطمأنة أهله؟.. «المصلح» يُجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نفى الشيخ خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرِّئَاسَة العَامَّة للبحوث العلمية والإِفْتَاء بمِنْطَقَة القصيم، مَا يتداوله البعض من تحوّل روح الإِنْسَان بعد وفاته إِلَى طير لطمأنة أهله على أحواله.

وقال “المصلح” فِي لقاء على قَنَاة “الرسالة”: إن “الإِنْسَان إذا مات تنقطع صلته بالناس، فيصح رهين عمله، فلا يلتفت إِلَى غيره بحثاً عنه أو طلباً لمعرفته”.

وأَوْضَحَ أن مَا جاء من تواصل أرواح الموتى بالأحياء محدودة و”هو مَا جاء عن أبي هريرة بإسناد جيد، أن النبي قَالَ إذا مر الرجل على قبر رجل يعرفه فِي الدنيا، وسلم عليه، رد الله عليه روحه ورد عَلَيْهِ السَّلَامُ”.

وأَضَافَ “المصلح”: “أما كَوْن الروح تكون على هَيْئَة طير، فقد جاء أن أرواح الشُهَدَاء تكون فِي حواصل الطير، تسرح فِي الَجْنَة، وهذا تفضيل للشُهَدَاء على غيرهم”.

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