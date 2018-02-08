كيف تجعل أبناءك حفظة لـ«كتاب الله»؟ (فيديو)

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روى أحد ضيوف “برنامج وقار” المذاع على قَنَاة “المجد” الفضائية، كيف تمكن من جعل أبنائه حفظة كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ؛ وَذَلِكَ بترتيب أوقاتهم بين الحفظ والدراسة.

وشرح الضيف برنامج أبنائه، قَائِلاً: “في الصباح كان الأولاد يذهبون إِلَى المدارس، ثم بَعْدَ ذَلِكَ يذهبون إِلَى حلقة التحفيظ من العصر حتى المغرب، ومن المغرب للعشاء يأخذون استراحة معنا ويرفهون على أنفسهم”.

وأَضَافَ: بعد العشاء يراجع الأولاد دروسهم ويرتبون أنفسهم لليوم الدراسي التالي، وقبل النوم بنصف ساعة يسمعون الوجه الذي أخذوه فِي الحلقة لوالدتهم.