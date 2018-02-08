7 كلمات تقضي على «الهموم والأحزان» بداخلك.. ما هي؟ (فيديو)

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أكد الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز “زاد الحكمة” للاسْتشَارات، أن علاج الهموم والأحزان فِي ست كلمات جاءت فِي دعاء النبي (صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَهُوَ “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن”.

وقال “بوبشيت” فِي برنامجه “المستشار الأسري” المذاع على قَنَاة “المجد”: ‘‘إن الابتلاءات فِي الحياة التي تلاحق الإِنْسَان فِي نفسه وماله وأولاده وأهله، تصيبه بالهم والحزن؛ إِذْ إِنَّها أَحْيَاناً تخيّم فِي قلبه”.

ولَفَتَ إِلَى أن أحد السلف الصالح، أجَابَ عَنْ سؤال بأن الهم أقوى داء، أقوى من قوة الجبال، والنار، والحجارة، مُبَيِّناً أن الاتهامات تُعْتَبَر من أعظم أسْبَاب الهموم.