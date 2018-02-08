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بريطانيا.. مدرسة تلغي الواجب المنزلي على الطلاب لسبب غريب

بريطانيا.. مدرسة تلغي الواجب المنزلي على الطلاب لسبب غريب
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تواصل – وكالات:

أقدمت مدرسة فِي بريطانيا، على إِصْدَار قرار بإِلْغَاء الواجبات المنزلية للطلاب؛ بِدَعْوَى عدم وجود وقت للمدرسين للتصحيح؛ مِمَّا أثار غضب أولياء الأمور.

وكانت كاثرين هوتلي، ناظرة مدرسة وكلية فيليب مورانت بمقاطعة أسكس بإنجلترا، قد ألغت الواجبات المنزلية بعد شكاوى من المدرسين لعدم وجود وقت كَافٍ للتصحيح، واستبدل الواجب المنزلي بنظام اختياري مخفف يختار خلاله الأطفال من سن 11 – 18 عَاماً القليل من الواجب المنزلي لأدائه بعد الدوام المدرسي.

ولكن بمرور الوقت، قَالَ أولياء الأمور: ‘‘إن الطلبة يتعمدون تجنب أداء الواجب المنزلي بشكل عام، واصفين هذا النِّظَام بِأَنَّهُ يدمر الآفاق الوظيفية للشباب، كما يوجد “ثقافة الفشل”، لدرجة أن من يقبل من التلاميذ على أداء الفروض المنزلية بهمة يتعرض للسخرية من أقرانه‘‘ وَفْقَ مَا ذَكَرَته صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية.

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