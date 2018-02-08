«عمل الرياض» يضبط 203 مخالفات و4 وافدين وينذر 181 منشأة (صور)

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تواصل – علي الصغير:

نفذ فرع وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة بمِنْطَقَة الرِّيَاض، خلال هذا الأسبوع حَمْلَات تفتيشية بمشاركة شرطة المِنْطَقَة اسْتَهْدَفت محلات الذهب والمجوهرات، وبيع وصيانة الجوالات، والمستلزمات النسائية بالرِّيَاض، بِالإِضَافَةِ إِلَى مباشرة الفرق التفتيشية لعدد من البلاغات التي تَمَّ رَصْدُها من المواطنين.

وَأَسْفَرَتِ الحَمْلَات عن ضبط 203 مخالفة، وتَوْجِيه 181 إِنْذَارا والقبض على 4 وافدين من مخالفي نظام الإِقَامَة والعمل، بِالإِضَافَةِ إِلَى اكتشاف محلين للعباءات النسائية يوجد بهما مستودعات سرية للخياطين فِي محاولة منهم للتحايل على قرار تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها.

وأَوْضَحَ مدير إِدَارَة التفتيش بمكتب العمل جريد الدوسري، أن الحَمْلَات التفتيشية اسْتَهْدَفت نحو 774 محلاً تِجَارِيّاً فِي مواقع متفرقة من العاصمة؛ لِلتَّأكُّدِ من التزام المنشآت بقرارات التوطين والتأنيث، مُشِيراً إِلَى عدم التهاون فِي تطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

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بورصة تواصل

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