«أمانة الجوف» تواصل برامج الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

تواصل أمانة مِنْطَقَة الجوف، عمليات الإصحاح البيئي من خلال الرش الضبابي لمكافحة الحشرات بطرق لا تؤثر على صحة الإِنْسَان، فِي إطار توجهات أمانة المِنْطَقَة الرامية لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات.

وأَوْضَحَتِ الأمانة، أن مشروع الإصحاح البيئي يستهدف أحياء مَدِينَة سكاكا كافة وَفْقاً للبرامج المعدة للقضاء على الحشرات بشكل مقنن وفي الحدود التي لا تؤثر على الإِنْسَان والبِيئَة بجميع أنواعها.

وأَشَارَت إِلَى أنها تنفذ عبر مشروع الإصحاح البيئي، جولات رش ومكافحة على كافة الأحياء السكنية من خلال خطة زمنية مجدولة بمعدل 14 مرة أُسْبُوعِيّاً.

وأَوْضَحَت، أن الجولة الأولى صباحية من الساعة الخامسة إِلَى الساعة السابعة والنصف عبر سيارة الرش الضبابي وسيارة الرذاذ، بِالإِضَافَةِ إِلَى أنها تقوم بتطهير الحَاوِيات من الساعة السابعة ونصف حتى الحَادِيَةَ عَشْرَةَ صَبَاحاً، والثَّانِية مسائية تبدأ من الساعة الخامسة وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، إِلَى جانب توزيع مصائد للحشرات مقسمة على أسْوَاق الخضار، وأسْوَاق الجملة لمعرفة كثافة وأنواع الحشرات والقوارض والتصدي لها.

وحذرت الأمانة المواطنين والمقيمين من رش المبيدات الحشرية فِي الأمَاكِن المغلقة داخل البيوت؛ لِتَجَنُّبِ حالات الاختناق التي قد تنتج من استنشاق المبيدات، أو استخدامها بالقرب من الأطعمة والاكْتِفَاء بالمصائد الكهربائية الجيدة ذات الجودة العَالِية.