في تبوك.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق «أردني» قام بتهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق “أردني” قام بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وقالت الوزارة، في بيان لها،: “بفضل من الله تم القبض على المدعو سمير عبدالقادر نصيرات – أردني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.”

وأضافت الوزارة في بيانها: “تم تنفيذ حكم القتل في الجاني / سمير عبدالقادر نصيرات – أردني الجنسية – اليوم الأربعاء 21 / 5 / 1439 هـ في منطقة تبوك.”

وأكدت وزارة الداخلية للعموم ،حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.