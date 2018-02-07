بعد بلاغ مواطنة.. ضبط مستشفى شهير بالرياض يفرض الضريبة المضافة على الخدمات والأدوية (صور)

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبطها مخالفة بأحد المستشفيات الشهيرة بالرياض، حيث تبين أن إدارة المستشفى تفرض ضريبة 5% على الموطنين بما يخالف النظام، مؤكدة ضبطها للحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

جاء ذلك عقب تقدم مواطنة ببلاغ ضد أحد “المستشفى” مؤكدة أنها تفرض ضريبة 5% على الموطنين بما يخالف النظام.

وأوضحت المواطنة، أن المستشفى فرض عليها الضريبة عند دخولها إلى الطبيب وعند شرائها الأدوية، مطالبة باتخاذ إجراء عاجل ضد المستشفى كونها لا تتحدث عن مطعم أو مقهى.

واستجابت الهيئة لبلاغ المواطنة، حيث أكدت أن فرق الفحص الميداني ضبطت تلك المخالفة للنظام والأمر الملكي بتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة من القطاع الصحي للمواطنين المستفيدين، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الاختصاص.