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دولة أوروبية جديدة تحظر ارتداء النقاب

دولة أوروبية جديدة تحظر ارتداء النقاب
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تواصل- وكالات:

اقترحت الحكومة الدنماركية، أمس الثلاثاء، حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل سورن بابي بولسن في بيان إن هذه الألبسة «لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع».

وأضاف «عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه».

وستُقيِّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها في الاعتبار. ويتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع.

ويرجح أن يتم إقرار القانون المقترح كونه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة.

ومخالفة الحظر تكلف غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل 166 دولارا أو 134 يورو. أما تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 10 آلاف كرونة.

ويوضح المقترح أن «البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم هي أمثلة على ملابس تغطي الوجه».

لكنه استثنى تغطية الوجه بطريقة تجعل من التعرف على الشخص أمرا ممكنا مثل ارتداء الملابس الشتوية أو المعدات الرياضية أو الأقنعة في الاحتفالات.

ولا يعرف عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الدنمارك. وقال بولسن: «لا أعتقد أن كثيرين يرتدون البرقع هنا في الدنمارك، لكن إذا فعلتم ذلك فيجب أن تعاقبوا بدفع غرامة».

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