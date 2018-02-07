تأخر صرف راتبه فعوضته الشركة بـ 30 ألف ريال

تواصل- فريق التحرير:

قال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ألزمت شركة عاملة لدى وزارة الحرس الوطني بدفع 30 ألف ريال وإعداد عقد عمل جديد لأحد العاملين بها.

وأضاف “الصاعدي” أن ذلك جاء كتعويض للموظف، بعد تأخير الشركة لصرف الرواتب، مشيراً إلى أن القرار الصادر في الدعوى التي تقدم بها الموظف، اكتسب القطعية ولا يحق لأي طرف الاستئناف عليه.

وأكد أن نظام العمل المعمول به في المملكة يتميز بالمحافظة على كافة الحقوق والمكتسبات المقررة للعامل، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعامل، سواء كونهم سعوديين أو وافدين.