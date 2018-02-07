تأخر صرف راتبه فعوضته الشركة بـ 30 ألف ريال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«التعليم» تُعلن موعد التقديم لانتقال الإداريين للوظائف التعليمية

«التعليم» تُعلن موعد التقديم لانتقال الإداريين للوظائف التعليمية

«حساب المواطن»: صرف دعم مالي لمستحقين جدد بأثر رجعي

«حساب المواطن»: صرف دعم مالي لمستحقين جدد بأثر رجعي

تفاصيل تعديلات نظام الجنسية.. 5 مقترحات لمنحها لأبناء المواطنات

تفاصيل تعديلات نظام الجنسية.. 5 مقترحات لمنحها لأبناء المواطنات

باحث أكاديمي يرد على دعوات منع إغلاق المحال وقت الصلاة (دراسة شرعية)

باحث أكاديمي يرد على دعوات منع إغلاق المحال وقت الصلاة (دراسة شرعية)

تأخر صرف راتبه فعوضته الشركة بـ 30 ألف ريال

تأخر صرف راتبه فعوضته الشركة بـ 30 ألف ريال
0

تواصل- فريق التحرير:
قال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ألزمت شركة عاملة لدى وزارة الحرس الوطني بدفع 30 ألف ريال وإعداد عقد عمل جديد لأحد العاملين بها.
وأضاف “الصاعدي” أن ذلك جاء كتعويض للموظف، بعد تأخير الشركة لصرف الرواتب، مشيراً إلى أن القرار الصادر في الدعوى التي تقدم بها الموظف، اكتسب القطعية ولا يحق لأي طرف الاستئناف عليه.
وأكد أن نظام العمل المعمول به في المملكة يتميز بالمحافظة على كافة الحقوق والمكتسبات المقررة للعامل، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعامل، سواء كونهم سعوديين أو وافدين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. التحفظ على عمالة اعترضت على تأخر الرواتب بـ«الحجارة»

جدة.. التحفظ على عمالة اعترضت على تأخر الرواتب بـ«الحجارة»

«العمل» ترصد مخالفات شركة أوقفت رواتب 130 موظفًا

«العمل» ترصد مخالفات شركة أوقفت رواتب 130 موظفًا

محكمة بـ«المدينة» تبيع ممتلكات شركة لتسديد رواتب الموظفين

محكمة بـ«المدينة» تبيع ممتلكات شركة لتسديد رواتب الموظفين

«العمل»: إلزام منشأة في عسير بصرف أجور متأخرة لـ500 عامل

«العمل»: إلزام منشأة في عسير بصرف أجور متأخرة لـ500 عامل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أول توضيح من «العمل» عن «الفاتورة المجمعة».. وردّ شديد من أصحاب المنشآت
تقارير وحوارات

أول توضيح من «العمل» عن «الفاتورة المجمعة».. وردّ شديد من أصحاب المنشآت

المزيد
باحث أكاديمي يرد على دعوات منع إغلاق المحال وقت الصلاة (دراسة شرعية)
تقارير وحوارات

باحث أكاديمي يرد على دعوات منع إغلاق المحال وقت الصلاة (دراسة شرعية)

المزيد
رحلة علاج تنتهي بفاجعة.. أخو «رزان» يروي لـ«تواصل» قصة وفاتها (صور)
تقارير وحوارات

رحلة علاج تنتهي بفاجعة.. أخو «رزان» يروي لـ«تواصل» قصة وفاتها (صور)

المزيد
«الفاتورة المجمعة» ضربة جديدة للقطاع الخاص.. وأصحاب منشآت: أغلقنا الأبواب!!
تقارير وحوارات

«الفاتورة المجمعة» ضربة جديدة للقطاع الخاص.. وأصحاب منشآت: أغلقنا الأبواب!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>