التحقيق مع عمال أثاروا الشغب لتأخر رواتبهم بـ«جدة».. و«العمل» تتفاعل

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تواصل – جدة:

فرضت الجهات المختصة بمتابعة مديري شرطة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة، طوقا أمنيا على موقع عمال آسيويين تجمعوا وسط الطريق وألقوا الحجارة على المركبات اعتراضا على تأخر رواتبهم، وتم التحفظ على العمال وفتح تحقيق معهم، للتعرف على المسببات والمحرضين لإحداث عمليات فوضى، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وتحفظت الجهات الأمنية في جدة على العمال، بعد قيامهم بالاعتداء على مسؤولي الشركة التي يعملون بها، وتجمعوا في الشارع العام المقابل لمشروع ضخم في أبحر الشمالية، وألقوا الحجارة على الطريق العام والمركبات، اعتراضا على ما اعتبروه تأخر الشركة في صرف رواتبهم 3 أشهر.

وقالت مصادر مطلعة ‘‘إن العمال اتهموا مسؤولي الشركة -من جنسيات عربية- بتأخير مستحقاتهم، ولم يفوا بالوعود المتعددة التي قطعوها طيلة الفترة الماضية، فيما تم إبلاغهم بأن الطرق المناسبة لهذه الإشكالية تتمثل في عرضها على مكاتب العمل في جدة، وعبر القنوات النظامية‘‘ وفقا لـ”عكاظ”.

بدوره أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني، أن مكتب العمل باشر الموقع فعليا فور تلقيه البلاغ، وفتح تحقيقا في الواقعة، واستمع لشكاوى العمالة ومطالبهم، قبل استدعاء مسؤول الموارد البشرية ومدير الشركة للتحقيق معهما من خلال لجنة حماية الأجور، وستعلن نتائج التحقيق لاحقا.

 

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