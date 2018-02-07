لص يبتسم لكاميرا صراف آلي.. والشرطة الأمريكية تشكره «فيديو»

تواصل – سامر محمد:

سلطت شبكة “سي بي إس” الأمريكية الضوء على اللص الذي ابتسم أمام كاميرا ماكينة صراف آلي وأظهر تقريبا ملامحه كاملة خلال ارتكابه لجريمته.

وبشكل تهكمي، وجهت الشرطة الأمريكية، في حساب لها على “فيسبوك” الشكر للص المبتسم الذي سهل مهمة الشرطة للقبض عليه بعد تبسمه إلى كاميرا المراقبة، وطلبت من أي شخص لديه معلومات بشأنه أن يتصل على الرقم الذي خصصته لذلك.

وتحدثت الشبكة عن أن صورته التي ظهر فيها مبتسما، إذا لم تكن كافية للتعرف على ملامحه، فإن الشرطة حصلت على صور أخرى تظهر تقريبا كل المعلومات المتعلقة بأوصافه.