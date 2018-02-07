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جدة.. 220 طالبة يحصلن على الإجازات القرآنية بجمعية «خيركم»

جدة.. 220 طالبة يحصلن على الإجازات القرآنية بجمعية «خيركم»
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تواصل – فريق التحرير:

حصلت 220 طالبة بالقسم النسائي التابع لجَمْعِيَّة “خيركم” بجدة، على الإجازة القُرْآنية المتصلة إِلَى النبي، صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقَالَت مديرة مراكز الإشراف النسائية، أمينة الرحيلي ‘‘إن المجازات فِي ازدياد ولله الحمد‘‘ مضيفةً أن قسم الإجازات القُرْآنية انْطَلَقَ بتَوْجِيه وتزكية الدكتور أيمن رشدي سويد، وَتَمَّ تعيين لَجْنَة خَاصَّة بالقسم مهَّدت الطريق لقراءة القُرْآن، بأعلى الأسانيد المتصلة فِي عصرنا على الإطلاق، ونشر الروايات والقراءات المختلفة بالأسانيد المتصلة إِلَى رسول الله ـ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي جميع أنحاء العالم.

وأَوْضَحَت أن نسائية “خيركم” تتطلع إِلَى إِيْصَال الإجازة بالقراءات العشر إِلَى طالبات العلم جَمِيعاً.

ويجري تكريم ودعم المجازات من قبل المسؤولين فِي “خيركم”، ويتم الالتحاق بالقسم من شرائح المجتمع كافة من طبيبات ومهندسات ومعلمات وطالبات علم أخذن على عاتقهن شرف طلب العلم ونشر الروايات والقراءات بالسند المتصل إِلَى رسول الله، صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

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