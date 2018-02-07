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دراسة: الشاي الساخن يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

دراسة: الشاي الساخن يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
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تواصل – وكالات:

تَوَصَّلَت دراسة صينية حديثة، إِلَى أن تناول الشاي الساخن جِدّاً قد يسبب سرطان المريء خَاصَّة بالنسبة لدى المدخنين ومتعاطي الكحول.

الدراسة أجراها باحثون من “مُؤَسَّسَة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية”، ونشروا نتائجها، الثلاثاء، فِي دورية (Annals of Internal Medicine) العلمية.

وأَوْضَحَ الباحثون، أن سرطان المريء مرتبط بشكل عام بتعاطي الكحول والتدخين، لكن احتمالية إِصَابَة الشخص بالمرض ستتضاعف 5 مرات إذا مَا تناول الشاي الساخن جِدّاً مع مشروب كحولي، وستتضاعف مرة واحدة إذا مَا تناوله أثناء التدخين.

وفي دراسة هي الأكبر من نوعها، تابع الباحثون أكثر من 456 ألف شخص فِي الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عَاماً، لفترة امتدت إِلَى 9 سنوات ونصف، وَفْقاً لـ”الأناضول”.

وطلب الباحثون من المشاركين الذين شربوا الشاي أسبوعياً وصف درجة الحرارة بالـ”دافئة”، أو الـ”ساخنة”، أو الـ”ساخنة جداً” بِالإِضَافَةِ إِلَى عاداتهم مع التدخين وشرب الكحول، وخلال فترة الدراسة أُصِيبَ حوالي 1700 شخص بسرطان المريء.

وسرطان المريء هو أحد أكثر أنواع السرطان شُيوعاً فِي العالم، ويتسبب بوفاة 400 ألف شخص سَنَوِيّاً، وَفْقاً للوكالة الدَّوْلِيَّة لبحوث السرطان.

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