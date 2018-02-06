10 أشياء يجب أن تعرفها عن كارثة الأسواق العالمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الوزراء»: وسام جديد باسم «الملك سلمان».. ولائحة مخالفات شركات المياه

«الوزراء»: وسام جديد باسم «الملك سلمان».. ولائحة مخالفات شركات المياه

«الشورى» يوافق على دراسة مقترح تعديل الجنسية

«الشورى» يوافق على دراسة مقترح تعديل الجنسية

مسار جديد من «الصندوق العقاري» للبناء الذاتي

مسار جديد من «الصندوق العقاري» للبناء الذاتي

المرور يكشف حقيقة التصريح لـ«التكتك» بالسير في شوارع المملكة

المرور يكشف حقيقة التصريح لـ«التكتك» بالسير في شوارع المملكة

10 أشياء يجب أن تعرفها عن كارثة الأسواق العالمية

10 أشياء يجب أن تعرفها عن كارثة الأسواق العالمية
A board above the trading floor of the New York Stock Exchange shows the closing number for the Dow Jones industrial average, Monday, Feb. 5, 2018. The Dow Jones industrial average plunged more than 1,100 points Monday as stocks took their worst loss in six and a half years. (AP Photo/Richard Drew)
0

تواصل- وكالات:

استيقظ العالم على كارثة مالية بالهبوط الكبير الذي سجلته أسواق الأسهم الأميركية وسط مخاوف من أن تمتد هذه الخسائر إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم، إضافة إلى المخاوف من أن تكون بداية لأزمة مالية عالمية جديدة كتلك التي شهدها العالم قبل سنوات وتحديداً عندما انهار بنك “ليمان براذرز” في أواخر العام 2008.

وبحسب ما رصدت عدة تقارير غربية في الصحافة البريطانية والمواقع الإخبارية الاقتصادية، فإن الأشياء العشرة التي يتوجب معرفتها عن الأسواق صباح الثلاثاء هي:

أولاً:سجَّل مؤشر “داو جونز” أكبر هبوط خلال يوم واحد في تاريخه، وذلك في تداولات، أمس الاثنين، حيث فقد 1500 نقطة، وفقد بذلك في يوم واحد كافة المكاسب التي سجلها خلال عام كامل.

ثانياً:المستثمرون في الولايات المتحدة تدافعوا للهروب من أسواق الأسهم إلى الملاذات الآمنة، وتحديداً نحو سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد (لأجل 10 سنوات).

ثالثاً:أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الآلية في البورصة الأميركية لعبت دوراً في الهبوط الدراماتيكي الذي شهدته الأسواق، فالعديد من الخبراء قالوا إن “ثمة مشكلة آلية” وبعض الوسطاء تحدثوا عن أن الأنظمة لم تحتمل “التدافع السريع على البيع” من قبل المستثمرين.

رابعاً:الأسواق الأمريكية شهدت أمس الاثنين “موجة طال انتظارها من التقلب”، كما قال بعض الخبراء والوسطاء، حيث إن “مؤشر التقلب” بلغ مستوى قياسياً عند 84%، وهو مستوى من التقلب في الأسعار لم تشهده الأسواق الأميركية منذ العام 1990!

خامساً:الكارثة التي أصابت أسواق الأسهم الأميركية تفاقمت أيضاً بسبب حالة “التوتر” التي أصابت كبار المستثمرين في العالم والتي لم تشهد الأسواق لها مثيلاً منذ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قبل أكثر من عام، وذلك بحسب ما قال مدير استراتيجيات الأسهم الأميركية في “جولدمان ساكس” ديفيد كوستن.

سادساً:“المذبحة المالية” التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية طالت آسيا صباح الثلاثاء مع هبوط مؤشر “نيكي” الياباني بأكثر من 6%، ودخول الأسهم اليابانية في موجة تصحيح سعري.

سابعاً:سوق العملات الرقمية المشفرة شهد “حمام دم” هو الآخر، حيث هبط سعر “بيتكوين” إلى مستويات الستة آلاف دولار، ليكون بذلك فقد نحو 70% من قيمته منذ بلغ أعلى مستوى له مقترباً من 20 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي.

ثامناً:الصين وجهت الضربة الأقسى لأسواق العملات الرقمية المشفرة، حيث قال بنك الشعب الصيني إنه سيحظر كافة منصات التداول المحلية والأجنبية لهذه العملات.

تاسعاً:استبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي “بشكل قاطع” البقاء مع أوروبا ضمن “اتحاد جمركي”، وهو ما أشعل مخاوف جديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الأوروبي والعالمي معاً.

عاشراً:شركة “تويوتا موتور”، وهي أحد أهم وأكبر صانعي السيارات في العالم، قالت الثلاثاء إن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 54% خلال الربع الثالث من عامها المالي، وذلك بسبب الأداء القوي لها في اليابان، إضافة الى أن ضعف سعر الين الياباني دعم من مبيعاتها، وهو ما دفع الشركة في النهاية إلى توقع الارتفاع في أرباحها العام الحالي.

وهذا الخبر الإيجابي ربما يكون الوحيد وسط جملة الأخبار السلبية التي تغرق بها أسواق الأسهم في العالم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بتكوين» تهبط دون 6 آلاف دولار وتفقد نصف قيمتها في 2018

«بتكوين» تهبط دون 6 آلاف دولار وتفقد نصف قيمتها في 2018

هبوط البورصات العالمية يؤثر في سعر النفط

هبوط البورصات العالمية يؤثر في سعر النفط

«الفالح»: 1.3 تریلیون دولار حجم الموارد المعدنیة في المملكة

«الفالح»: 1.3 تریلیون دولار حجم الموارد المعدنیة في المملكة

بورصة وول ستريت تتهاوى مع استمرار موجة بيع الأسهم

بورصة وول ستريت تتهاوى مع استمرار موجة بيع الأسهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العمل الخيري والإعلام.. هوة يجب أن تُجسَر
مقالات

العمل الخيري والإعلام.. هوة يجب أن تُجسَر

المزيد
“بلكنوا” المشاهير!
مقالات

“بلكنوا” المشاهير!

المزيد
إنفوجرافيك.. أنشطة وأطعمة ترفع مستوى «الذكاء» لدى الأبناء
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أنشطة وأطعمة ترفع مستوى «الذكاء» لدى الأبناء

المزيد
القنفذة.. «صيادو المظيلف» لـ«تواصل»: المرسى متهالك يُعيق عملنا ويعرضنا للخطر (صور)
تقارير وحوارات

القنفذة.. «صيادو المظيلف» لـ«تواصل»: المرسى متهالك يُعيق عملنا ويعرضنا للخطر (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>