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6 طرق علمية مُجرَّبة للتخلص من إدمان السكريات

6 طرق علمية مُجرَّبة للتخلص من إدمان السكريات
sugar
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تواصل- وكالات:

إدمان السكر أو Sugar addiction من الأشياء التي أثبتت الدراسات أنها تسبب خطراً على صحة الإنسان، إذا كنت من مدمني السكر الذين لا يستطيعون أن يعيشوا بدون حلويات، وتضع الكثير من السكر على كوب الشاي أو القهوة، وإذا مررت بجوار أحد محال الحلوى لا تتمالك نفسك إلا بعد أن تشتري منه، هنا نقدم لك 6 طرق علمية مجربة للتخلص من إدمان السكر، بحسب ما ذكرها موقع “bodyecology”.

1- ابتعد عن الأطعمة المعلبة التي تحتوي على السكر، حيث كشفت دراسة أمريكية أجريت عام 2013 أن المعلبات التي تحتوي على السكر تعتبر بمثابة إدمان الهيروين أو الكوكايين.

2- حاول زيادة مستوى السيروتونين “هرمون السعادة” في جسمك، من خلال النوم لفترة كافية، الريجيم، التمارين الرياضية؛ لأن السيروتونين يقلل من احتياج جسمك للسكريات.

3- حاول إرضاء لسانك وحاسة تذوقك التي تحب الأطعمة المحتوية على السكر بأطعمة تحتوي على السكر الطبيعي بدلاً من السكر المصنع، أو يمكنك استبدال السكر بسكر الفراكتوز الطبيعي أو السكر الدايت.

4- اشرب المزيد من المياه، حتى لا تشعر بالجفاف، وحتى تجعل معدتك ممتلئة ولست بحاجة لتذوق الحلوى.

5- اشرب مشروبات من الخضراوات الخضراء، فهي تعزز الطاقة وتقلل من احتياج جسمك للسكريات.

6- تناول وجبات خفيفة أثناء اليوم حتى تحافظ على مستوى السكر في الدم.

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