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المالديف.. القبض على الرئيس السابق مأمون عبدالقيوم

المالديف.. القبض على الرئيس السابق مأمون عبدالقيوم
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المالديف القبض على الرئيس السابق مأمون عبدالقيوم، أمس الإثنين، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه لوكالة أنباء ‘‘رويترز‘‘.

التطور يأتي بعد ساعات من إعلان الرئیس عبدالله يمین، حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في تصعید لمعركة قضائیة مع المحكمة العلیا للأرخبیل.

وألقت السلطات القبض على عبدالقیوم، الأخ غیر الشقیق لیمین، والذي حكم البلاد لمدة 30 عاما حتى 2008، في مقر إقامته إلى جانب صھره.

وتحدى يمین حكما للمحكمة العلیا بالإفراج عن زعماء المعارضة المسجونین، وبینھم فارس نجل عبد القیوم وھو أيضا برلماني معارض.

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