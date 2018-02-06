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السماح للمواطنات بالعمل في محلات بيع «الحلويات».. بشروط

السماح للمواطنات بالعمل في محلات بيع «الحلويات».. بشروط
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تواصل – الرياض:

طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أصحاب محلات بيع الحلويات بالالتزام بمجموعة من الشروط عليهم الالتزام بها إذا ما أرادوا توظيف مواطنات، بعد أن سمحت الوزارة لهن بالعمل في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل “إنه لا مانع من أن تعمل المواطنات في محلات بيع الحلويات، بشرط عدم تشغيلهن في أوقات متأخرة من الليل، وتهيئة المكان بتوفير استراحة ومكان للصلاة، ودورات مياه خاصة”.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن خطة لتوطين 12 مهنة جديدة لتوظيف المواطنين والمواطنات، منها بيع الحلويات، ‏لتوفير مئات آلاف الوظائف، على مراحل، آخرها في شهر جمادى الأولى عام 1440هـ.

 

 

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