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تعرف على تفاصيل التسجيل ببرنامج «أرامكو» المتدرج لخريجي الثانوية 

تعرف على تفاصيل التسجيل ببرنامج «أرامكو» المتدرج لخريجي الثانوية 
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو، عن موعد بدء التسجيل في برنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية، حيث تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

وأوضحت شركة النفط العملاقة -عبر موقعها الإلكتروني- أن البرنامج يوفر للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. وأن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين.

وأشارت إلى أن التدريب الأكاديمي يشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، لافتة إلى أن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

وتابعت الشركة في إعلانها، أنه يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:
• أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.
• أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).
• ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية.
• أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1435/1436),( 1436/1437),( 1437/1438), ( 1438/1439).
• أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الادارة العامة للمرور

وبينت أرامكو أن المتقدم سيحصل على عديد من المميزات وهي:

الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج
• راتب شهري
• توفير السكن بحسب خطة الشركة
• مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية
• رعاية طبية مجانية، وفقًا لخطط الشركة

الميزات المكتسبة كموظف في الشركة:
• راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان
• بدل سكن سنوي
• إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي
• إجازة سنوية مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.

وأضافت أنه سيفتح باب التسجيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء (6 يونيو 2018)، ويستمر إلى الساعة الثالثة مساءً من يوم الإثنين (11 يونيو 2018).

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