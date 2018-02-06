«البيئة» تتفاعل مع شكاوى مواطنين من غلاء فاتورة المياه

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة البيئة، مع شكاوى مواطنين، من ارتفاع فاتورة المياه، مطالبة الشاكين التقدم بشكواهم في الفرع الإلكتروني التابع للوزارة.

وقال وزير البيئة عبدالرحمن الفضلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “خدمة الوطن والمواطن من أولوياتنا في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونسعد بمشاركتنا في برنامج الإسكان والمساهمة في تمكين المواطن من تملك بيته الأول”.

وتفاعل مواطن مع تغريدة الوزير، شاكيًا من ارتفاع قيمة الفاتورة، قائلًا: “يا معالي الوزير ارحمونا من التلاعب بفواتير المياه كل شهر يجي مبلغ والشركة ليس لديه اي حل لنا”، بينما قال آخر: “افقرتنا فواتيركم يا معالي الوزير”.

وعقَّب حساب “عناية العملاء”، على شكاوى المواطنين قائلا: “إلى عميلنا العزيز، نشكر لكم تواصلكم معنا وبإمكانكم زيارة الفرع الإلكتروني لطلب اعتراض على قيمة الفاتورة لتتم الدراسة”.