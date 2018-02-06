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وفد من وزارة الدفاع يزور أذربيحان لبحث أوجه التعاون العسكري

وفد من وزارة الدفاع يزور أذربيحان لبحث أوجه التعاون العسكري
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تواصل – سامر محمد:

أَعْلَنَت وَزَارَة الدفاع الأذربيجانية، فِي بيان، أن وفداً رفيعاً من وَزَارَة الدفاع السعودية سيزور أذربيجان غَداً الثلاثاء وَحَتَّى التاسع من الشهر الْجَارِي.

ووَفْقاً لوكالة أنباء “ترند” الأذربيجانية، فإن وفد المَمْلَكَة برئاسة اللواء ركن علي بن إبراهيم الفواز سيعقد اجتماعات فِي وَزَارَة الدفاع الأذربيجانية، بِالإِضَافَةِ إِلَى زيارة الأكاديمية العَسْكَرِيَّة ومركز التدريب، والمُسْتَشْفَى الرَئِيسِيّ للقوات المسلحة.

وتحدث البيان عن أن الوضع الراهن وآفاق التنمية العَسْكَرِيَّة، والتعاون التكنولوجي العسكري بين البلدين ستتم مناقشتها، وسيتم تبادل وجهات النظر بِشَأْنِ قضايا الأمن الإقليمي، بِالإِضَافَةِ إِلَى تعزيز علاقات الصداقة بين الجيشين.

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