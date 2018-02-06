تدريبات بحرية مشتركة بين المملكة وباكستان في كراتشي (فيديو)

تواصل – سامر محمد:

قال تلفزيون “كابيتال تي فِي لايف” الباكستاني: ‘‘إن فريقاً من قوات العمليات الخَاصَّة السعودية وصل إِلَى كراتشي للمشاركة فِي التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين والتي بدأت أمس الاثْنَيْنِ وتستمر حتى 16 فبراير الْجَارِي‘‘.

وأشارت صَحِيفَة “ديلي باكستان” الباكستانية، إِلَى أن التدريبات البحرية المشتركة الرابعة بين القوات البحرية الخَاصَّة الباكستانية وقوات العمليات الخَاصَّة البحرية السعودية؛ تهدف لتعزيز المهارات العملياتية ضد الإرْهَاب فَضْلاً عن تبادل القدرات الاحترافية بين الجانبين.