كشفها الموقع.. تعرف على أبرز عادات الشعوب على «فيسبوك»

تواصل – وكالات:

في فعالية مختلفة، نشر موقع “فيسبوك” أبرز عادات المستخدمين حول العالم، فيما يتعلق باستخدام الشبكة الاجْتِمَاعِيّة الأشهر.

على سَبِيل الْمِثَال، أنشأت الفلبين معظم المجموعات “الجروبات” على الموقع خلال العام الماضي، بينما كان الشعب المكسيكي هو الأكثر استخداماً لزر Love للتفاعل مع المنشورات.

ووَفْقاً لموقع Gadgetsnow الأمريكي، كان البرازيليون الأكثر حباً للكَامِيرَا؛ إِذْ جاءت معظم الصور من البرازيل، ونشرت الولايات المتحدة معظم الأَنْشِطَة المتعلقة بالطعام خلال العام الماضي، كما كان الشعب البريطاني الأكثر تجولاً حول العالم؛ إِذْ قَامَ البريطانيون بأكبر عدد من الـ check – in.

وأطلق الأسْتُرَاليون الحد الأقْصَى من الفعاليات، بينما كان المستخدمون فِي ألمانيا هم الأكثر تداولاً لمعظم مشاركات أعياد الميلاد، أما المستخدمون فِي إندونيسيا فكانوا الأكثر تكويناً للأصدقاء لكل شخص فِي عام 2017.