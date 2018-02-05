سحب 20 ألف كرتونة حليب أطفال من منتجات الشركة الفرنسية

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ارتفاع الكميات المسحوبة من الأسواق المحلية لمنتجات حليب الأطفال “بريمم كير وسيليا”، لنحو 20 ألف كرتونة.

وذكرت الهيئة ممثلة بمركزها الإعلامي، أنه تم الوقوف على مستودعات مستوردي منتج حليب “بريمم كير وسيليا”، وتأكدت من استرجاع الكميات من الأسواق المحلية والصيدليات، بسبب احتمالية تلوث منتجات أغذية أطفال من إنتاج شركة لاكتاليس الفرنسية، ببكتيريا السالمونيلا أقونا.

وأوضحت الهيئة، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الكميات المسحوبة من منتج حليب “سيليا” بلغت حتى الآن 7343 كرتوناً، في حين بلغت الكميات المسحوبة من منتج حليب “بريميم كير” 12516 كرتوناً.

وتلقى مركز الإنذار السريع وإدارة الأزمات في العامة للغذاء والدواء، بشأن سحب منتجات أغذية أطفال من إنتاج شركة لاكتاليس الفرنسية، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا، إشعاراً من نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، يفيد بتوسيع الشركة نطاق السحب، ليشمل جميع المنتجات المصنَّعة في مصنع كراون في فرنسا من حليب الأطفال للعلامات التجارية (سيليا إكسبيرت 1، وسيليا إكسبيرت 2، سيليا إكسبيرت 3، وبريميم كير مرحلة 1، وبريميم كير مرحلة 2، وبريميم كير مرحلة 3، وبريميم كير أيه سي، وبريميم كير آي تي، وبريميم كير – أطفال من 3 إلى 10 سنوات، وبريميم كير خالي اللاكتوز، وسيليا دايجست).

وأكدت الهيئة استمرارها في التقصي الميداني عن المنتجات مدار البحث في الأسواق المحلية للتأكد من خلو الأسواق المحلية والصيدليات منها، مبينة أنه تم إيقاف استيرادها من الخارج.

وبينت أن العقوبات ضد الوكلاء المستوردين في حال عدم التزامهم قد تشمل الغرامة بما لا يزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، أو إلغاء الترخيص.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت، من أغذية أطفال تنتجها شركة Lactalis Nutrition Sante في فرنسا، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا.