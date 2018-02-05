3 آلاف ريال غرامة مخالفات الذوق العام.. تعرَّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

حدَّد مشروع نظام «حماية الذوق العام»، الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسات مقبلة، 45 مخالفة، مقسمة على أربع فئات، بحسب العقوبات المحددة لكل فئة.

أما مخالفات الذوق العام والسلوك، التي جاء تفصيلها في مشروع النظام في القسم الثالث، فحوت 11 مخالفة يعاقب عليها النظام بالسجن مدة ثلاثة أشهر، أو دفع غرامات مالية تبدأ من 300 ريال في حد أدنى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال، أو بكلتا العقوبتين.

وتصدر التنمر بصوره كافة، وإطلاق العبارات الخادشة للحياء أو العنصرية أو الشتائم أو التحرش بغرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك، قائمة تلك المخالفات التي يعاقب عليها مشروع النظام في حال إقراره.

واعتبر المشروع التعرض للنساء والأطفال في الطرق والمرافق العامة أو في أنشطة تتسبب في الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي، سواء بالفعل أم القول أم الإشارة أم الإهمال، من المخالفات، إضافة إلى السخرية من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء، أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصاً لفئة أو جماعة أو جنس.

كما جاء من ضمن المخالفات “استخدام أية وسيلة أو أداء يمكن أن تتسبب في أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام، مثل رفع صورة ولاءات، وغير ذلك، إضافة إلى إقامة الحفلات الصاخبة بطرق تتسبب أو تحتمل أن تتسبب في إزعاج للمجاورين والعابرين، ووضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات، والتعدي على حقوق الآخرين في طابور الانتظار وفي الحصول على الخدمات، أو الاعتداء على حق المعوقين وكبار السن، وفي المرافق العامة والخدمات، وتعمد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد، ونحو ذلك، وإعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها نحو أماكن الحوادث”.