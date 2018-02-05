طلاب جامعيون يقترحون حلاً لتقليل الحوادث المرورية والمخالفات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًّا في سماء خميس مشيط

بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًّا في سماء خميس مشيط

«النيابة العامة»: هذه أوقات تفتيش «المساكن» وحالة واحدة لدخولها ليلاً

«النيابة العامة»: هذه أوقات تفتيش «المساكن» وحالة واحدة لدخولها ليلاً

تفاصيل جديدة عن أسرة «الفتاة المحتجزة» داخل منزل بالرياض

تفاصيل جديدة عن أسرة «الفتاة المحتجزة» داخل منزل بالرياض

حساب المواطن: لابد من الإفصاح عن مكافأة المؤذن والإمام أثناء التسجيل بالبرنامج

حساب المواطن: لابد من الإفصاح عن مكافأة المؤذن والإمام أثناء التسجيل بالبرنامج

طلاب جامعيون يقترحون حلاً لتقليل الحوادث المرورية والمخالفات

طلاب جامعيون يقترحون حلاً لتقليل الحوادث المرورية والمخالفات
0

تواصل – الشرقية:

أكد عدد من طلاب الجامعات بالمنطقة الشرقية أهمية توفير وسائل نقل ترددية خاصة بالجامعات؛ تخفيفًا عليهم من مصروفات النقل بسياراتهم الخاصة، وتفاديًا للمخالفات والحوادث المرورية.

في حين طالب آخرون، وفقاً لـ”اليوم”، بعمل تحقيق متكامل بين وزارة النقل والجامعات في هذا الشأن من ناحية منح الجهة المعنية الأمر، وحل هذه المشكلة جذريًا، حيث أجمعوا أن استخدام الحافلات سيكون أرخص وأكثر أمانًا بالنسبة لهم، وهذا الأمر موجود في كثير من بلاد العالم في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزحام الشوارع.

الطالب الجامعي “خالد بوعلي” أكد أن توفير المواصلات الترددية سيكون له أثره الإيجابي على نفسية الطالب، حيث ستحمل الجامعة عبئًا عنه يوفر عليه تعب العناء والإصلاح، خاصة أن أغلب سيارات الطلاب مستعملة وتحتاج إلى صيانة مستمرة؛ ما يسبب إرهاقًا لجيب الطالب وأسرته، إضافة إلى استنزاف الوقت بالورش، وعدم قدرته على اقتناء سيارة جديدة تقيه شر الإصلاحات.

فيما وصف جعفر آل ربح المواصلات بأنها مشكلة ومعضلة يومية، والمطلوب توفير شركة نقل للطلاب من وإلى منازلهم، فهذا الأمر سيكون أثره إيجابيًّا على الطالب، وكذلك الموظف، خاصة ممن يبعدون عن مقرات عملهم مسافة تزيد على 10 كيلومترات.

وقدّم آل ربح مقترحًا بأن يكون هناك مركز لكل بلدة، فمثلًا القطيف وسيهات تكون نقطة تجمّع للطلاب بكورنيش القطيف في ساعة معيّنة، وهذا سيشكّل التزامًا أكثر بالنسبة للطالب في الوقت، ويحفظه من مفاجآت الطرق التي باتت تشكّل رعبًا على مرتاديها من نواحٍ كثيرة، أُولاها السائقون المتهورون إضافة إلى الازدحامات المتكررة.

بينما أكد “فراس الكويتي” أن المنطقة الشرقية تتمتع بشوارع وطرق سريعة وغير وعرة أو جبلية، وهذه الميزة تجعل وسيلة النقل العام للطلاب أمرًا سهلًا، وأنا اقترح من وجهة نظري أن تجتمع الجامعات وتعلن اتفاقية تعاون مشتركة بينها في إيجاد حل لوسيلة النقل وتوفير ما يمكن توفيره من السيارات بين مدن المنطقة الشرقية؛ لتكون في متناول الطلاب وبأسعار رمزية يكون عائدها للجامعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحالة 412 مخالفاً مرورياً إلى المستشفيات لمساعدة مقعدِي الحوادث (صور)

إحالة 412 مخالفاً مرورياً إلى المستشفيات لمساعدة مقعدِي الحوادث (صور)

«المفتي» لـ تجار حوادث السيارات: أموالكم خبيثة

«المفتي» لـ تجار حوادث السيارات: أموالكم خبيثة

مرور الشرقية يعاقب 4500 مخالف بالخدمة في المستشفيات

مرور الشرقية يعاقب 4500 مخالف بالخدمة في المستشفيات

لجنة السلامة المرورية بالشرقية: نجحنا في خفض الحوادث 41% (صور)

لجنة السلامة المرورية بالشرقية: نجحنا في خفض الحوادث 41% (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العمل الخيري والإعلام.. هوة يجب أن تُجسَر
مقالات

العمل الخيري والإعلام.. هوة يجب أن تُجسَر

المزيد
“بلكنوا” المشاهير!
مقالات

“بلكنوا” المشاهير!

المزيد
إنفوجرافيك.. أنشطة وأطعمة ترفع مستوى «الذكاء» لدى الأبناء
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أنشطة وأطعمة ترفع مستوى «الذكاء» لدى الأبناء

المزيد
القنفذة.. «صيادو المظيلف» لـ«تواصل»: المرسى متهالك يُعيق عملنا ويعرضنا للخطر (صور)
تقارير وحوارات

القنفذة.. «صيادو المظيلف» لـ«تواصل»: المرسى متهالك يُعيق عملنا ويعرضنا للخطر (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>