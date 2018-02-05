طلاب جامعيون يقترحون حلاً لتقليل الحوادث المرورية والمخالفات

تواصل – الشرقية:

أكد عدد من طلاب الجامعات بالمنطقة الشرقية أهمية توفير وسائل نقل ترددية خاصة بالجامعات؛ تخفيفًا عليهم من مصروفات النقل بسياراتهم الخاصة، وتفاديًا للمخالفات والحوادث المرورية.

في حين طالب آخرون، وفقاً لـ”اليوم”، بعمل تحقيق متكامل بين وزارة النقل والجامعات في هذا الشأن من ناحية منح الجهة المعنية الأمر، وحل هذه المشكلة جذريًا، حيث أجمعوا أن استخدام الحافلات سيكون أرخص وأكثر أمانًا بالنسبة لهم، وهذا الأمر موجود في كثير من بلاد العالم في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزحام الشوارع.

الطالب الجامعي “خالد بوعلي” أكد أن توفير المواصلات الترددية سيكون له أثره الإيجابي على نفسية الطالب، حيث ستحمل الجامعة عبئًا عنه يوفر عليه تعب العناء والإصلاح، خاصة أن أغلب سيارات الطلاب مستعملة وتحتاج إلى صيانة مستمرة؛ ما يسبب إرهاقًا لجيب الطالب وأسرته، إضافة إلى استنزاف الوقت بالورش، وعدم قدرته على اقتناء سيارة جديدة تقيه شر الإصلاحات.

فيما وصف جعفر آل ربح المواصلات بأنها مشكلة ومعضلة يومية، والمطلوب توفير شركة نقل للطلاب من وإلى منازلهم، فهذا الأمر سيكون أثره إيجابيًّا على الطالب، وكذلك الموظف، خاصة ممن يبعدون عن مقرات عملهم مسافة تزيد على 10 كيلومترات.

وقدّم آل ربح مقترحًا بأن يكون هناك مركز لكل بلدة، فمثلًا القطيف وسيهات تكون نقطة تجمّع للطلاب بكورنيش القطيف في ساعة معيّنة، وهذا سيشكّل التزامًا أكثر بالنسبة للطالب في الوقت، ويحفظه من مفاجآت الطرق التي باتت تشكّل رعبًا على مرتاديها من نواحٍ كثيرة، أُولاها السائقون المتهورون إضافة إلى الازدحامات المتكررة.

بينما أكد “فراس الكويتي” أن المنطقة الشرقية تتمتع بشوارع وطرق سريعة وغير وعرة أو جبلية، وهذه الميزة تجعل وسيلة النقل العام للطلاب أمرًا سهلًا، وأنا اقترح من وجهة نظري أن تجتمع الجامعات وتعلن اتفاقية تعاون مشتركة بينها في إيجاد حل لوسيلة النقل وتوفير ما يمكن توفيره من السيارات بين مدن المنطقة الشرقية؛ لتكون في متناول الطلاب وبأسعار رمزية يكون عائدها للجامعة.