شاهد.. معركة دموية في قطار تنتهي بمفاجأة غير متوقعة

تواصل – سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثته صحيفة “نيويورك بوست” على قناتها في “يوتيوب” وقوع شجار عنيف بين شخصين على متن أحد القطارات في أستراليا.

وظهر في المقطع المصور شخصا يبدو مسنا يوجه إهانات لشاب، قبل أن يقدم الشاب على توجيه لكمة قوية له، وهو ما أدى إلى اندلاع شجار عنيف بينهما، دون تدخل أي من الركاب الذين اكتفوا بالتصوير وغادر بعضهم عربة القطار إلى عربة أخرى.

ومع اشتعال الشجار، حاول الشاب بنبرة تصالحية وقف المعركة وقام باحتضان الشخص الآخر الذي يبدو أكبر سنا منه، لتنتهي المعركة الدامية بينهما بالأحضان.