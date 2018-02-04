«العمل»: نسبة التوطين في مهنة الصيدلة 3% ونسعى لمعالجتها (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أسباب رفع “الوزارة” نسب التوطين المطلوبة على المنشآت الصيدلية مؤخرا، حيث أكد أن نسبة التوطين في هذا القطاع منخفضة للغاية ولاتتجاوز الـ3%.

وبيّن، في مداخلة على برنامج “معالي المواطن” على mbc ، أن عدد الصيادلة العاملين في المملكة يبلغ 2271 صيدليًا، منهم 541 مواطنًا والباقون من الوافدين، وأن هذا العدد خاص بمسمى مهنة صيدلي فقط، إلا أنه يوجد سعوديون يعملون في القطاع ولكن بمهن أخرى، مثل التسويق والمبيعات ومساعد صيدلي.

وأكد أبا الخيل، أن قطاع الصيدلة من القطاعات التي تشهد معدلا كبيرا من الانكشاف المهني، وهو ما يعني سيطرة الوافدين عليه من جنسية واحدة أو جنسيتين، مشيرا إلى أن قطاع الصيدلة تحت الإجراء والمعالجة العاجلة فيما يتعلق بالتوطين.

وأوضح، أنه تم التفاهم مع الجهات الحكومية المعنية بالعمل على توطين هذا القطاع، وهو الآن في المرحلة الأخيرة، فيما يتعلق بالصيدليات وتوزيع وتوريد الأدوية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء.

وأضاف أن الوزارة بدأت في التواصل مع وزارة الصحة للعمل على توطين هذا القطاع، لافتا إلى أن لوزارة العمل عدة تجارب في توطين نشاط الصيدليات في المولات، والتي تم توطينها بنسبة 100% وبنجاح كبير من العاملين بها من المواطنين والمواطنات.

ولفت أبا الخيل، إلى أن نسبة التوطين في هذا القطاع منخفضة للغاية ولا تتجاوز 3%، وهذا شيء “مزعج جدا”، وسيتم اتخاذ خطوات للتوطين مع هيئة الغذاء والدواء والصحة، خاصة أن الوزارة أعلنت عن توطين 12 قطاعا في نشاط التجزئة، وسوف يعلَن قريبا عن توطين القطاع الطبي.