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حملة في أمريكا تحذر التلاميذ وأولياء الأمور من مخاطر التكنولوجيا

حملة في أمريكا تحذر التلاميذ وأولياء الأمور من مخاطر التكنولوجيا
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تواصل – سامر محمد:

قَالَت صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن مجموعة من خبراء التكنولوجيا بالولايات المتحدة الذين ساهموا فِي بناء “فيسبوك”، و”جوجل” عند انطلاقهما، يحذرون الآن من التأثيرات الضارة لشبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ والهواتف الذكية، فِي جهد يشكل تحدياً للشركات التي سبقت أن ساعدت فِي بنائها.

وأشارت إِلَى أن هؤلاء الخبراء يشكلون اتِّحَاداً بالاشتراك مع مجموعة غير ربحية معنية بمتابعة الإعلام، ويخططون لحملة قَوِيَّة ضد إدمان التكنولوجيا، وحملة إعلانية تستهدف 55 ألف مدرسة عَامَّة فِي الولايات المتحدة.

وذَكَرَت أن الحملة بِعُنْوَان: “الحقيقة بِشَأْنِ التكنولوجيا”، وسيتم تمويلها بملايين الدولارات، وتستهدف إطلاع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بِشَأْنِ مخاطر التكنولوجيا، والأمراض النفسية التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

ولفتت الصَحِيفَة إِلَى تصعيد الضغوط فِي أمريكا خلال الأشهر الماضية على “أبل”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب” مِنْ أَجْلِ حماية الأطفال من المحتوى الضار.

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