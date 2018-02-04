9 علامات تشير إلى إصابتك بـ«سرطان الرئة»

تواصل – وكالات:

عرض موقع “بولد سكاي” المتخصص فِي الشُّؤُون الطبية، 9 علامات مبكرة، تدل على الإِصَابَة بسرطان الرئة، تُؤدِّي إِلَى صعوبات خلال عملية التنفس.

وتتمثل تلك العلامات في:

– السعال المستمر لفترة تزيد على شَهْرينِ حتى بعد تناول أدوية السعال، قد يشير إِلَى الإِصَابَة بسرطان الرئة.

– وجود بلغم ملون باللون الأحمر عِدَّة مرات خلال الإِصَابَة باحتقان الصدر، أو بالْإِنْفِلْوَنَزَا يعني البلغم مختلط بالدم، مَا يُمَثِّلُ علامة مبكرة لسرطان الرئة.

– الآلام الحادة عند أخذ نفس عميق، أو خلال الضحك أو السعال، فهذه أَيْضاً علامة مبكرة لسرطان الرئة تستوجب الذهاب فَوْراً إِلَى الطبيب.

– التعب الذي يؤثر بشكل واضح على المهام الْيَوْمية يمكن أن يشير إِلَى وجود أنواع معينة من السرطان بما فيها سرطان الرئة.

– إذا لاحظت تغيراً مفاجئاً فِي صوتك خلال الحديث كأن يصبح أجش بينما تتحدث بشكل طبيعي، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإِصَابَة بسرطان الرئة؛ ذلك لِأنَّ الخلايا السرطانية تؤثر على أجزاء أُخْرَى فِي الجهاز التنفسي، ومن بينها الحبال الصوتية؛ مَا يُؤدِّي إِلَى حدوث تغيير فِي الصوت.

– الالتهابات مستمرة بالجهاز التنفسي مثل السعال البكتيري والتهاب الشُّعَب الْهَوَائِيَّة والالتهاب الرئوي والبرد، والتي تعود حتى بعد العلاج، فقد يكون ذلك أحد الأعراض المبكرة لسرطان الرئة الذي يضعف الجهاز التنفسي؛ مَا يجعلك أكثر عُرْضَة للعَدْوَى.

– وجود مشكلات بالجهاز العصبي تمثل عَرَضاً مُبَكِّراً لسرطان الرئة؛ ذلك لِأنَّ هذا النوع من السرطان يؤثر على أجزاء من الدماغ وعضلات الكتف، بل ويمتد هذا التأثير إِلَى التسبب فِي خلل فِي وضعية الجلوس.

– أن يكون “التثدي” الذي يعني نمو أنسجة زائدة فِي مِنْطَقَة الصدر عند الرجال بما يعطيها مظهراً مماثلاً للإناث، علامة مبكرة على سرطان الرئة، مع الأخذ فِي الاعتبار أن بعض هذه الحالات قد تكون ناتجة عن عدم توازن هرموني وعوامل وراثية”.

– ومن ضمن العلامات المبكرة لسرطان الرئة جفاف الجفون أو ضعفها؛ ذلك لِأنَّ الرئتين مرتبطتان عصبياً بالجفون.