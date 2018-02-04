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متى يكون إصدار بطاقة مُسبقَة الدفع لأجور العمالة المنزلية «إلزاميًّا»؟

متى يكون إصدار بطاقة مُسبقَة الدفع لأجور العمالة المنزلية «إلزاميًّا»؟
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تواصل – واس:

جدَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لأصحاب العمل (الأفراد)، إلى إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الأجر الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها”.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليًا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأوضح، أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، مضيفًا أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية وتطبيق “مساند” على الهواتف الذكية.

ودعا كافة المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، إلى توعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية.

ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).

بوابة “مساند” الإلكترونيةمن هنا

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