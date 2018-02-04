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القنفذة.. «صيادو المظيلف» لـ«تواصل»: المرسى متهالك يُعيق عملنا ويعرضنا للخطر (صور)

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تواصل – خاص – خالد السالم

يعاني صيادو ومُلاك قوارب النزهة بمركز المظيلف شمال محافظة القنفذة، من المرسى الترابي المتهالك بالشاطئ والذي يُعيق عملهم ويُعرِّض حياتهم للخطر.

ويقع شاطئ المظيلف على بعد 45 كم شمالي القنفذة؛ إذ يفتقر إلى مرسى متطور يساعد الصيادين في أعمالهم، فيما تتجاهل الجهاتُ المسؤولة عن مطالبهم إنشاء مرسًى منذ سنوات.

مرسى متهالك

وقال محمد العلواني، صحاب قارب مخصص للنزهة في حديث مع “تواصل“: إن “معاناتهم مستمرة منذ سنوات بسبب عدم توفر مرسى يسهل عليهم نقل معداتهم من وإلى القوارب لاسيّما أن معظم الصيادين تفوق أعمارهم 50 عاماً”.

ولفت “العلواني” إلى أن مرسى القوارب التقليدي يحيط به الأوساخ والطين، الأمر الذي تسبب في إصابة إصبع قدم أحدهم وبسبب تعرضه لداء السكري اضُطر الأطباء إلى بتر إصبعه.

تخفيف العناء

وأشار إلى أن تجهيز مرسى للقوارب سيخفف الكثير من العناء الذي يلازمهم، لاسيما كبار السن، الذين يضطرون لحمل مستلزمات الصيد ذات الأوزان الثقيلة، والسير بها داخل البحر لمسافات تزيد أحياناً عن عشرات الأمتار للوصل لقواربهم.

وناشد “العلواني” باسم صيادي المظيلف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الذي سوف يزور المحافظة خلال الأيام القادمة بالنظر في معاناتهم المستمرة وإيجاد حل جذري وعاجل.

القنفذة.. «صيادو المظيلف» لـ«تواصل»: المرسى متهالك يُعيق عملنا ويعرضنا للخطر (صور)
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