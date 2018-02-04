خلال العام الجاري.. 445 محضر صلح إلكترونياً تستقبلها المحاكم

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شهدت مكاتب المصالحة في المحاكم خلال العام الجاري تحرير 445 محضر مصالحة بالنموذج الإلكتروني حتى الآن، وذلك بعد تحويل نماذج محاضر الصلح من ورقية إلى إلكترونية، وإدراجها تحت المنظومة العدلية التقنية.

ويعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياً بشرط اتفاق الأطراف على الصلح، ثم تحال محاضر الصلح إلى رؤساء المحاكم أو من ينوب عنهم للتصديق عليها.

وقال المستشار القانوني عبدالرحمن الشهري إنه “بعد أن تحال القضايا إلى الدائرة القضائية يحق إحالتها لمكاتب الصلح للتوفيق بين الخصوم ولكن لابد أن ينطبق عليها شرطان «الأول أن يرى ناظر القضية أن تلك القضايا مناسب إحالتها لمكاتب المصالحة، والثاني موافقة أطراف الدعوى على الإحالة”، بحسب “الوطن”.