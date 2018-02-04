«واشنطن بوست»: مرشح أمريكا لـ«الأمم المتحدة» عنصري يهاجم المسلمين

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن مرشح إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتنسيق المساعدات التي تصل قيمتها مليارات الدولارات للمهاجرين حول العالم، سبق وأن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات اتهم فيها الإسلام بأنه “دين عنيف بطبيعته” وأن المسيحيين في بعض الحالات ينبغي أن يتلقوا معاملة تفضيلية عندما تتم عملية إعادة توطينهم من مناطق معادية.

وراجعت الصحيفة تغريدات نشرها “كين إزاكس” على مواقع التواصل الاجتماعي ومداخلات إذاعية، أظهرت انتقاده للمسلمين، في وقت يشغل فيه منصب نائب رئيس منظمة إغاثية مسيحية.

وتحدثت عن أن “إزاكس” أُعلن الخميس عن أنه مرشح إدارة “ترامب” ليصبح المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة التي تضم 169 عضواً بميزانية سنوية تقدر بمليار دولار.

ولفتت إلى أن “إزاكس” قد يصبح أول مرشح أمريكي يخسر الانتخابات خلال عملية التصويت من قبل أعضاء المنظمة وذلك منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وذلك وفقاً لعدة أشخاص مشاركين في تنسيق جهود الإغاثة الدولية.

وكشفت الصحيفة عن أنه وبعدما قامت بإرسال بعض أنشطة “إزاكس” على “تويتر” لوزارة الخارجية الأمريكية وطلبت منها التعليق، أغلق “إزاكس” حسابه أمام العامة وجعله خاصاً، وأصدرت الخارجية الأمريكية بياناً نيابة عنه للاعتذار عن التغريدات.