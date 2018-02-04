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خبيرة تغذية: البيتزا أفضل من الكورن فلكس على الفطور

خبيرة تغذية: البيتزا أفضل من الكورن فلكس على الفطور
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تواصل- وكالات:

في الوقت الذي يحذر فيها خبراء التغذية من تناول البيتزا بسبب غناها بالسعرات الحرارية وفقرها بالفيتامينات، نصحت خبيرة تغذية أمريكية بتناولها صباحا، معتبرة أنها صحية وتحتوي على كمية بروتينات أعلى من الكورن فلكس (رقائق الذرة) وهو ما يشعر الإنسان بالشبع طوال النهار.

وفسرت أخصائية التغذية تشيلسى امير، أن شريحة من البيتزا في الصباح تشكل خيارا صحيا أكثر توازنا من معظم الحبوب لأنها يحتوي على المزيد من البروتين والمكونات الطازجة، وكمية أقل من السكر مقارنة بالحبوب مثل الكورن فليكس.

واعتبرت أن معظم الحبوب التجارية العلامة التجارية تفتقر إلى القيمة الغذائية، ولا تحتوي على ما يكفي من البروتين أو الدهون الصحية. وأكدت، من وجهة نظرها، أن البيتزا ستوفر توازن قوي من الكربوهيدرات البروتينية والدهون على عكس العديد من أنواع رقائق الذرة بالأسواق التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية في الحلوى.

في المقابل، استدركت خبيرة التغذية بالقول أن البيتزا لا تعد غذاء صحيا إذا تناوله الإنسان بشكل منتظم. ولفتت إلى أن هناك بعض الأنواع من الكورن فليكس تحتوى على كميات كبيرة من السكريات ولا يتوافر فيه البروتين أو الدهون الصحية لذلك دعت إلى اختيار النوع الملىء بالألياف مع إضافة بعض المكسرات من أجل ضمان حصول الجسم على البروتين.

ونشرت جدول مقارنة توضح الفروقات بالعناصر الغذائية بين شريحة من البيتزا والكورن فليكس، دون تحديد كمية الرقائق من الذرة المحمصة، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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