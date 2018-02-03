الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات شرق تعز

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات شرق تعز

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات شرق تعز
0

تواصل – واس:

كبدت قوات الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وسط اليمن، السبت.

ونقل موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عن مصدر ميداني قوله إن معارك ضارية دارت بين قوات الجيش والميليشيا في أحياء التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، وامتدت إلى المحيط الشرقي للكريفات ووادي صالة، لافتاً أن مدفعية الجيش اليمني دكت مواقع عدة للميليشيا الانقلابية في تبتي السلال والجعشا وتمكنت من تدمير دبابة وعربة BMB تابعة لها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يحرر مناطق بمعقل ميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يحرر مناطق بمعقل ميليشيا الحوثي في صعدة

قرقاش: معالجة «التحالف» الحصيفة تفادت «فتنة عدن»

قرقاش: معالجة «التحالف» الحصيفة تفادت «فتنة عدن»

اليمن.. الحوثيون يعدمون قياديا بحزب المؤتمر أمام عائلته في «حجة»

اليمن.. الحوثيون يعدمون قياديا بحزب المؤتمر أمام عائلته في «حجة»

أمهات يمنيات: الحوثي يستخدم أبناءنا المعتقلين لديه كـ«دروع بشرية»

أمهات يمنيات: الحوثي يستخدم أبناءنا المعتقلين لديه كـ«دروع بشرية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رجاء .. لا تصوّر حياتك!
مقالات

رجاء .. لا تصوّر حياتك!

المزيد
في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»
تقارير وحوارات

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»

المزيد
من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>