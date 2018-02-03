«شرطة تبوك» توضح ملابسات إيقاف وافد يحمل 3 حقائب حاول دخول مبنى مديرية الشرطة

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أقدم وافد عشريني يحمل 3 حقائب على دخول مبنى مديرية شرطة تبوك، فيما تمكن رجال الأمن، مساء اليوم السبت، من القبض عليه، حيث أنه تبين أنه عاق لوالديه ومتغيب عن المنزل.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، مساء هذا اليوم حضر أحد الأشخاص لمبنى مديرية شرطة المنطقة، حاملاً معه 3 حقائب، وبالاشتباه به تم التعامل معه بحسب مقتضيات الموقف والقبض عليه دون حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، واتضح أنه هو الشخص المتغيب عن والده ويبلغ من العمر 24 سنة.

وأبان العقيد الغبان، أنه تم تفتيش المشتبه فيه وكذلك الحقائب التي بحوزته فلم يتبين وجود أي من الممنوعات أو المحظورات، وقد اتضح من واقع التحقيقات الأولية أنه يعاني اعتلالات نفسية وليس لديه أي دوافع إجرامية، وتم إيقافه ولا تزال التحقيقات جارية.